В Германии убит российский чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев
Как сообщает немецкое издание Augsburger Allgemeine, россиянин Муса Мусалаев был застрелен в немецком городе Ной-Ульме.
Augsburger Allgemeine отмечает, что преступникам удалось скрыться, а детали и мотивы случившегося пока устанавливаются.
– 18 ноября в
Ной-Ульме убили 37-летнего гражданина,
его имя мы не раскрываем, однако в СМИ
его связывают со спортсменом из России.
После убийства мы создали следственную
группу, в которой работают 25 сотрудников.
Сейчас мы получили несколько улик,
оцениваем их важность в порядке
приоритета. Активно сотрудничаем с
властями соседней земли Баден-Вюртемберг, – рассказал представитель полиции
Ной-Ульма Юрген Краутвальд в интервью
ТАСС.
Напомним, что Мусалаев победил во всех 17 боях в кикбоксинге и 15 поединках в смешанных единоборствах. Указом президента республики Татарстан Рустама Минниханова был назначен официальным послом Универсиады-2013 в Казани.