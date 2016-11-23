В Германии убит российский чемпион мира по кикбоксингу Муса Мусалаев

Как сообщает немецкое издание Augsburger Allgemeine, россиянин Муса Мусалаев был застрелен в немецком городе Ной-Ульме.

Augsburger Allgemeine отмечает, что преступникам удалось скрыться, а детали и мотивы случившегося пока устанавливаются.

– 18 ноября в Ной-Ульме убили 37-летнего гражданина, его имя мы не раскрываем, однако в СМИ его связывают со спортсменом из России. После убийства мы создали следственную группу, в которой работают 25 сотрудников. Сейчас мы получили несколько улик, оцениваем их важность в порядке приоритета. Активно сотрудничаем с властями соседней земли Баден-Вюртемберг, – рассказал представитель полиции Ной-Ульма Юрген Краутвальд в интервью ТАСС.



Напомним, что Мусалаев победил во всех 17 боях в кикбоксинге и 15 поединках в смешанных единоборствах. Указом президента республики Татарстан Рустама Минниханова был назначен официальным послом Универсиады-2013 в Казани.