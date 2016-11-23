Леонардо Бонуччи: На пути домой можем думать о выходе в плей-офф
Защитник «Ювентуса» Леонардо
Бонучии подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (3:1)
на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
«Мы займем первое место в группе, если обыграем загребское «Динамо», но в футболе ничего не гарантировано. Мы достойно ответили сопернику после пропущенного мяча и на пути домой можем думать о выходе в следующую стадию», – приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.
Напомним, после победы в Испании «Ювентус» опередил «Севилью» и поднялся на первое место в группе H, гарантировав себе участие в плей-офф.
В заключительном шестом туре 7 декабря «Ювентус» примет «Динамо» из Загреба, которое в нынешнем турнире не забило ни одного гола и не набрало ни одного очка.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Севилья» – «Ювентус»
Матч
Голы
Пареха 10 (1:0). Маркизио 45 (1:1 - пен.). Бонуччи 85 (1:2). Манджукич 90 (1:3).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Рами, Мариано (Краневиттер, 77), Эскудеро, Пареха, Меркадо, Витоло, Иборра, Васкес, Н'Зонзи, Вьетто (Сарабиа, 46)
Ювентус: Буффон, Эвра (Стураро, 73), Алвес, Алекс, Ругани, Бонуччи, Куадрадо (Кьеллини, 87), Пьянич (Кен, 84), Маркизио, Хедира, Манджукич
Предупреждения:
Васкес, 31; Меркадо, 41; Иборра, 90 - Манджукич, 25; Хедира, 42; Эвра, 65; Куадрадо, 72
Удаления:
Васкес, 36 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
22 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция