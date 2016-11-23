Леонардо Бонуччи: На пути домой можем думать о выходе в плей-офф

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонучии подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (3:1) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

«Мы займем первое место в группе, если обыграем загребское «Динамо», но в футболе ничего не гарантировано. Мы достойно ответили сопернику после пропущенного мяча и на пути домой можем думать о выходе в следующую стадию», – приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.

Напомним, после победы в Испании «Ювентус» опередил «Севилью» и поднялся на первое место в группе H, гарантировав себе участие в плей-офф.

В заключительном шестом туре 7 декабря «Ювентус» примет «Динамо» из Загреба, которое в нынешнем турнире не забило ни одного гола и не набрало ни одного очка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Севилья» – «Ювентус»