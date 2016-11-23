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Хоккейный сезон в Казани откроет министр

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В пятницу, 25 ноября, в столице Татарстана официально откроется хоккейный сезон 2016/2017 годов.

По сообщению сайта клуба «Динамо-Казань», первому домашнему матчу бело-синих на стадионе «Ракета» в Дербышках будет предшествовать торжественная церемония открытия, которая начнется в 18:40.

В официальной части церемонии примут участие министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, председатель Комитета физической культуры и спорта Исполкома г. Казани, депутат Казанской городской Думы Светлана Вострикова, заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан Салават Гайсин, депутат Государственного Совета Республики Татарстан, почетный президент ХК «Динамо-Казань» Дмитрий Самаренкин и другие официальные лица.

А в 19:00 на лед против местных динамовцев выйдет нижегородский «Старт». Второй поединок между этими командами пройдет в субботу, 26 ноября в 13:00.

Напомним, сейчас казанцы занимают последнее место в западной группе.

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