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Игорь Шалимов: Смолов готов сыграть с «Зальцбургом», участие Мамаева – под вопросом

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о физическом состоянии своих подопечных перед игрой 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ред Булл Зальцбург».

«Наверно понятно, что Смолов не в таком состоянии как в начале сезона, его состояние будет улучшаться с каждой игрой. Он уже готов выйти на поле. Восстанавливаются Подберезкин и Петров, они не сыграют. Возможно выйдет Мамаев», – цитирует специалиста «Чемпионат».

Напомним, встреча между командами состоится 24 ноября на домашней арене «быков» и стартует в 21.00 мск.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Краснодар - Зальцбург

Место и дата

24 ноября 21:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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