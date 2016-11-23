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ВФВ определился с кандидатами на пост главных тренеров сборных

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил, что тренерскому совету будут представлены по два кандидата на посты главных тренеров мужской и женской сборных.

«Круг кандидатов очерчен. На тренерский совет, который пройдет в начале декабря, будет представлено по два кандидата», – приводит «Р-Спорт» слова Шевченко.

Напомним, после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, на которых российские волейбольные команды остались без медалей, истекли контракты тренеров сборных – Юрия Маричева (женская) и Владимира Алекно (мужская).

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