ВФВ определился с кандидатами на пост главных тренеров сборных
Президент
Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил, что тренерскому
совету будут представлены по два кандидата на посты главных тренеров мужской и
женской сборных.
«Круг кандидатов очерчен. На тренерский совет, который пройдет в начале декабря, будет представлено по два кандидата», – приводит «Р-Спорт» слова Шевченко.
Напомним, после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, на которых
российские волейбольные команды остались без медалей, истекли контракты тренеров
сборных – Юрия Маричева (женская) и Владимира Алекно (мужская).
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