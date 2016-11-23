Кобелев допускает победу «Ростова» над «Баварией»

Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев выразил мнение, что «Роству» по силам обыграть мюнхенскую «Баварию» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Я бы не сказал, что для «Ростова» невозможно обыграть «Баварию» – таких слов, как «невозможно», в футболе нет, все возможно. Конечно, «Ростову» в лице мадридского «Атлетико» и «Баварии» достались топ-соперники мирового уровня, но надо смотреть, в каком составе выйдет «Бавария» на этот матч. Ну а «Ростов», который достаточно уверенно провел предыдущую встречу Лиги чемпионов против «Атлетико», думаю, захочет перед своими болельщиками в первую очередь выиграть.

Вряд ли «Ростов» будет отсиживаться в обороне, но будет играть вторым номером с быстрыми атаками, к чему мы привыкли. И, повторюсь, многое будет зависеть от того, в каком составе выйдет на матч «Бавария», – цитирует специалиста «Евро-Футбол.ру».

Напомним, матч между командами состоится сегодня и стартует в 20.00 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.