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В Екатеринбурге могут построить крытый каток для хоккея с мячом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На вопросы жителей в рамках декады личного приема во вторник, 22 ноября, в Региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрий Медведева в Свердловской области ответил член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Эдуард Россель.

На личный прием граждан пришли руководители фирмы «Межвузовский спортивный центр», которые поделились своими планами строительства в Свердловской области уникального спортивного стадиона для хоккея с мячом, конькобежного спорта и других видов спорта. Для спортивного объекта необходимо выделить крупный участок земли, и он, по словам руководителей, уже найден, предстоит его официальное оформление. Эдуард Россель пообещал проконтролировать ход выделения земли и оказать содействие в воплощении этого проекта в жизнь.

«Свердловская область самая титулованная область в мире по хоккею с мячом. В большей степени решение сейчас зависит от губернатора. Попытаюсь ему рассказать и объяснить важность такого стадиона», – сказал Россель.

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