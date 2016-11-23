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Monkey King появится в Dota 2 в середине декабря

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Герой Dota 2 - Monkey King, который был анонсирован на The International 2016,появится в клиенте игры 12 декабря. Об этом сообщил сайт itechpost.com со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что характеристики и способности нового персонажа уже были опубликованы в патче 6.80 beta, но могли быть изменены разработчиками.


Стоит отметить, что Monkey King является последним героем из оригинальной Dota.

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