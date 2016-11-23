Харри Кейн: В домашних матчах «Тоттенхэм» должен был играть лучше
Форвард «Тоттенхэма»
Харри Кейн после поражения от «Монако» (1:2) высказался о вылете команды из
Лиги чемпионов.
«Мы проиграли два домашних матча. Хотя мы играем на «Уэмбли», это не оправдание. Он должен был стать нашей крепостью. Когда соперники приезжают к нам в гости, нам нужно создавать для них трудности и пользоваться этим преимуществом, а мы этого не сделали.
В Лиге чемпионов всегда трудно играть в гостях. «Монако» знал, что нужно делать. Сейчас я разочарован. Не думаю, что мы играли достаточно хорошо, но нам удалось сравнять счет, и все-таки мы проиграли из-за школьной ошибки. Этот гол обескуражил нас, и нам не хватило сил, чтобы вернуться в игру.
Мы хотели далеко пройти в Лиге чемпионов. Оглядываясь назад, могу сказать, что именно в домашних матчах мы могли быть лучше», – приводит Sky Sports слова Кейна.
Напомним, «шпоры» проиграли дома «Монако» (1:2) и «Байеру» (0:1). В заключительном туре «Тоттенхэм» примет на «Уэмбли» ЦСКА, который отстает на одно очко.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Монако» – «Тоттенхэм»
Матч
Монако - Тоттенхэм - 2:1 (0:0)
Голы
Сидибе 48 (1:0). Кейн 52 (1:1 - пен.). Лемар 53 (2:1).
Состав
Монако: Субашич, Сидибе, Фабиньо, Глик, Эмерсон, Менди, Силва, Лемар (Моутинью, 79), Бакайоко, Фалькао (Раджи, 87), Жермен (Каррильо, 77)
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Виммер, Триппьер, Дембеле (Эриксен, 65), Ваньяма, Алли, Уинкс (Сиссоко, 76), Дайер, Кейн, Сон Хын Мин (Янссен, 65)
Незабитые пенальти
Фалькао (Монако), 10
Предупреждения:
Глик, 51; Фалькао, 56 - Дайер, 9; Дембеле, 20; Триппьер, 83
Судья:
Бьорн Кёйперс (Голландия)
Место и дата
22 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция