Алан Дзагоев: ЦСКА мог компактнее сыграть в обороне, гол от «Байера» мы прозевали

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после окончания матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байром», отметив, что столичный клуб намерен обыграть «Тоттенхэм».



– Уже в начале матча была пара хороших моментов для взятия ворот. Чего не хватило?

– Если бы использовали хотя бы один из двух и повели в счете, можно было бы и в обороне сыграть более компактно. Гол мы прозевали. Думаю, Леонид Викторович на теории его разберет. Системно сыграли неправильно в этом моменте. Игрок был готов отдавать пас, а мы начали выходить.

– Ты сыграл 80 с небольшим минут. Хватало сил или это была вынужденная мера?

– В первом тайме, минуты с 35-й было уже тяжело. Во втором завладели преимуществом, контролировали мяч, доминировали на поле. А когда больше находишься с мячом, играть легче. Но физически было тяжеловато, поэтому и заменился.

– У армейцев есть шансы на попадание в Лигу Европы. Как это мотивирует перед матчем с «Тоттенхэмом»?

– В любой игре Лиги чемпионов, даже если она уже ничего не будет значить, мы выйдем играть на победу. Если же будут шансы попасть в Лигу Европы, то тем более. Постараемся в Лондоне выжать максимум, – цитирует Дзагоева клубная пресс-служба.

Напомним, матч с «Тоттенхэмом» состоится в заключительном туре группового этапа, который состоится 7 декабря в Лондоне.

Отметим, что армейцы после ничьи с «Байром» потеряли шансы на выход в плей-офф.