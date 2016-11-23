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Алан Дзагоев: ЦСКА мог компактнее сыграть в обороне, гол от «Байера» мы прозевали

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после окончания матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байром», отметив, что столичный клуб намерен обыграть «Тоттенхэм».

– Уже в начале матча была пара хороших моментов для взятия ворот. Чего не хватило?
– Если бы использовали хотя бы один из двух и повели в счете, можно было бы и в обороне сыграть более компактно. Гол мы прозевали. Думаю, Леонид Викторович на теории его разберет. Системно сыграли неправильно в этом моменте. Игрок был готов отдавать пас, а мы начали выходить.

– Ты сыграл 80 с небольшим минут. Хватало сил или это была вынужденная мера?
– В первом тайме, минуты с 35-й было уже тяжело. Во втором завладели преимуществом, контролировали мяч, доминировали на поле. А когда больше находишься с мячом, играть легче. Но физически было тяжеловато, поэтому и заменился.

– У армейцев есть шансы на попадание в Лигу Европы. Как это мотивирует перед матчем с «Тоттенхэмом»?
– В любой игре Лиги чемпионов, даже если она уже ничего не будет значить, мы выйдем играть на победу. Если же будут шансы попасть в Лигу Европы, то тем более. Постараемся в Лондоне выжать максимум, – цитирует Дзагоева клубная пресс-служба.

Напомним, матч с «Тоттенхэмом» состоится в заключительном туре группового этапа, который состоится 7 декабря в Лондоне.

Отметим, что армейцы после ничьи с «Байром» потеряли шансы на выход в плей-офф.

Матч

ЦСКА - Байер - 1:1 (0:1)

Голы

Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)

Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд

Предупреждения:

Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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