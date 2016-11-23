Алан Дзагоев: ЦСКА мог компактнее сыграть в обороне, гол от «Байера» мы прозевали
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после окончания матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байром», отметив, что столичный клуб намерен обыграть «Тоттенхэм».
– Уже в начале матча была пара хороших моментов для взятия ворот. Чего не хватило?
– Если бы использовали хотя бы один из двух и повели в счете, можно было бы и в обороне сыграть более компактно. Гол мы прозевали. Думаю, Леонид Викторович на теории его разберет. Системно сыграли неправильно в этом моменте. Игрок был готов отдавать пас, а мы начали выходить.
– Ты сыграл 80 с небольшим минут. Хватало сил или это была вынужденная мера?
– В первом тайме, минуты с 35-й было уже тяжело. Во втором завладели преимуществом, контролировали мяч, доминировали на поле. А когда больше находишься с мячом, играть легче. Но физически было тяжеловато, поэтому и заменился.
– У армейцев есть шансы на попадание в Лигу Европы. Как это мотивирует перед матчем с «Тоттенхэмом»?
– В любой игре Лиги чемпионов, даже если она уже ничего не будет значить, мы выйдем играть на победу. Если же будут шансы попасть в Лигу Европы, то тем более. Постараемся в Лондоне выжать максимум, – цитирует Дзагоева клубная пресс-служба.
Напомним, матч с «Тоттенхэмом» состоится в заключительном туре группового этапа, который состоится 7 декабря в Лондоне.
Отметим, что армейцы после ничьи с «Байром» потеряли шансы на выход в плей-офф.
Матч
Голы
Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)
Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд
Предупреждения:
Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция