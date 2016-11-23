Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)0 : 1Бавария (мол)
Футбол  Ростов- : -Бавария
Футбол  Селтик- : -Барселона
Хоккей  Металлург- : -Локомотив
Футбол  Атлетико- : -ПСВ
Футбол  Наполи- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Кристалл» снялся с чемпионата ВХЛ

Источник:  ВХЛКомментарии

Совет Саратовской областной федерации хоккея принял решение о том, что дальнейшее участие «Кристалла» в чемпионате ВХЛ не представляется возможным, из-за чего команда снимается с турнира.

Перед началом сезона Саратовская областная федерация хоккея представила в ФХР необходимые гарантии для участия команд «Кристалл» и «Кристалл-Юниор» в чемпионате и первенстве ВХЛ. Несмотря на имеющиеся долги, ФХР, учитывая важность участия клуба в чемпионате для развития хоккея в Саратове, пошла навстречу руководству областной федерации и допустила команды для участия в соревнованиях. К сожалению, городским и областным властям так и не удалось нормализовать ситуацию и обеспечить необходимое финансирование команд.

«Кристалл» завершил свои матчи первого круга регулярного чемпионата, поэтому все очки, набранные командой, будут учитываться в итоговой таблице чемпионата. В оставшихся до конца регулярного чемпионата матчах «Кристаллу» будут засчитаны технические поражения.

В 25 матчах «Кристалл» набрал 19 очков и занимает 25-е место в турнирной таблице ВХЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Кристалл» приостановит участие в ВХЛ на неопределенный срокСаратовский «Кристалл» снимется с чемпионата ВХЛ. Причина – финансовые проблемы.«Людей – как на концерте «Алисы». Реакция на зрительский рекорд ВХЛ в Петербурге«Людей – как на концерте «Алисы». Реакция на зрительский рекорд ВХЛ в Петербурге«Юбилейный» на дерби «Динамо СПб» – «СКА-Нева» собрал на 3 000 больше, чем мог. Руководство клуба и арены уверяет: все было под контролем.9765 зрителей на хоккее в Петербурге без СКА – почему это и круто, и очень плохо9765 зрителей на хоккее в Петербурге без СКА – почему это и круто, и очень плохо«Динамо СПб» собрало на матче ВХЛ против фарма СКА дикий аншлаг. Объясняем, чему тут радоваться, а чему не стоит.Министерство спорта хочет сократить число легионеров в КХЛмМинистерство спорта подготовило проект положения, которое ограничит количество легионеров, имеющих право выступать в КХЛ и других хоккейных турнирах.Бывший нападающий СКА и «Сочи» Щербина перешел в «Сокол»Нападающий Александр Щербина в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» сообщил, что продолжит карьеру в красноярском «Соколе».ФОТО ДНЯ: Белка, рысь и стерлядь-баскетболист претендуют на роль символа спортивного СаратоваФОТО ДНЯ: Белка, рысь и стерлядь-баскетболист претендуют на роль символа спортивного СаратоваВ Саратове объявлен конкурс по выбору спортивного талисмана города.«Торпедо» выставило Петтерссона на драфт отказовФорвард «Торпедо» Фредрик Петтерссон выставлен на драфт отказов.«Кристалл» выйдет на матч ВХЛ с «Торпедо», несмотря на долгиПресс-атташе саратовского «Кристалла» Дмитрий Филюрин сообщил, что игроки команды выйдут сегодня вечером на календарный матч чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) с «Торпедо» (Усть-Каменогорск), несмотря на накопившиеся серьезные финансовые задолженности.«Кристалл» готовит документы о снятии с первенства ВХЛГлавный тренер саратовского «Кристалла» Андрей Лунев сообщил, что клуб, испытывающий большие финансовые трудности, находится на грани банкротства.Пензенский Гранлунд: игрок ВХЛ два раза за месяц забил в том самом стиле (видео)Пензенский Гранлунд: игрок ВХЛ два раза за месяц забил в том самом стиле (видео)Форвард «Дизеля» Сергей Грибанов регулярно забивает потрясающие шайбы в стиле финна Микаэля Гранлунда.Петр Воробьев: В начале сезона сказал Гребенщикову, что в ВХЛ ему делать нечего. Он готовый игрок для КХЛГлавный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев поделился впечатлениями от поражения в матче с пензенским «Дизелем».Форвард «СКА-Невы» Гребенщиков перешел в ХК «Сочи»СКА и ХК «Сочи» произвели обмен. Игроком сочинцев стал нападающий «СКА-Невы» Святослав Гребенщиков, армейцы получили денежную компенсацию.Нападающий СКА Гребенщиков перешел в «Сочи»Нападающий СКА Святослав Гребенщиков перешел в «Сочи», сообщает официальный сайт петербургской команды.«СКА-Нева» без Петра Воробьева одержала победу над «Челметом»«СКА-Нева» в выездном матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграла челябинский «Челмет» со счетом 4:2.Бровь в кровь. Петр Ильич Воробьев получил от своего клюшкой по лицу (фото)Бровь в кровь. Петр Ильич Воробьев получил от своего клюшкой по лицу (фото)Случайный неприятный эпизод в ВХЛ: главный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев пострадал от того, что находился вблизи льда.ХК «Сочи» отправит защитника Педана в «Динамо СПб»Защитник ХК «Сочи» Руслан Педан в ближайшее время будет выступать за «Динамо СПб» в ВХЛ, сообщает пресс-служба сочинцев.Святослав Гребенщиков: Помощники Воробьева в «СКА-Неве» все грамотно делали без негоНападающий «СКА-Невы» Святослав Гребенщиков в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от победы над «Ижсталью» (6:1).Петр Воробьев: Думаю, тренерский штаб и хоккеисты «СКА-Невы» справлялись бы и дальше без меняГлавный тренер «СКА-Невы» Петр Воробьев поделился впечатлениями от победы над «Ижсталью» (6:1).«СКА-Нева» дома разгромила «Ижсталь»«СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ на своем льду обыграла ижевскую «Ижсталь» со счетом 6:1.«Не все в КХЛ столько собирают!» Как «Динамо СПб» в ВХЛ вышло на уровень ЧМ«Не все в КХЛ столько собирают!» Как «Динамо СПб» в ВХЛ вышло на уровень ЧМПочти 5000 зрителей собрал первый домашний матч «Динамо СПб» в Высшей лиге. На арене майского чемпионата мира охотно о нем вспоминалось.

Кристалл
Кристаллкалендарьстатистика
ВХЛ
ВХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение