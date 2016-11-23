«Кристалл» снялся с чемпионата ВХЛ

Совет Саратовской областной федерации хоккея принял решение о том, что дальнейшее участие «Кристалла» в чемпионате ВХЛ не представляется возможным, из-за чего команда снимается с турнира.

Перед началом сезона Саратовская областная федерация хоккея представила в ФХР необходимые гарантии для участия команд «Кристалл» и «Кристалл-Юниор» в чемпионате и первенстве ВХЛ. Несмотря на имеющиеся долги, ФХР, учитывая важность участия клуба в чемпионате для развития хоккея в Саратове, пошла навстречу руководству областной федерации и допустила команды для участия в соревнованиях. К сожалению, городским и областным властям так и не удалось нормализовать ситуацию и обеспечить необходимое финансирование команд.

«Кристалл» завершил свои матчи первого круга регулярного чемпионата, поэтому все очки, набранные командой, будут учитываться в итоговой таблице чемпионата. В оставшихся до конца регулярного чемпионата матчах «Кристаллу» будут засчитаны технические поражения.

В 25 матчах «Кристалл» набрал 19 очков и занимает 25-е место в турнирной таблице ВХЛ.