«Кристалл» снялся с чемпионата ВХЛ
Совет Саратовской
областной федерации хоккея принял решение о том, что дальнейшее участие «Кристалла»
в чемпионате ВХЛ не представляется возможным, из-за чего команда снимается с
турнира.
Перед началом сезона Саратовская областная федерация хоккея
представила в ФХР необходимые гарантии для участия команд «Кристалл» и
«Кристалл-Юниор» в чемпионате и первенстве ВХЛ. Несмотря на имеющиеся долги,
ФХР, учитывая важность участия клуба в чемпионате для развития хоккея в
Саратове, пошла навстречу руководству областной федерации и допустила команды
для участия в соревнованиях. К сожалению, городским и областным властям так и
не удалось нормализовать ситуацию и обеспечить необходимое финансирование команд.
«Кристалл» завершил свои матчи первого круга регулярного чемпионата, поэтому все очки, набранные командой, будут учитываться в итоговой таблице чемпионата. В оставшихся до конца регулярного чемпионата матчах «Кристаллу» будут засчитаны технические поражения.
В 25 матчах «Кристалл» набрал 19 очков и занимает 25-е место в турнирной таблице ВХЛ.