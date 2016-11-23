Трефилов включил лучшую гандболистку ОИ-2016 Вяхиреву в сборную России на «Золотую лигу»

Тренерский штаб сборной России во главе с Евгением Трефиловым определился с составом, который отправится на второй этап «Золотой лиги».



Отметим, что специалист взял в национальную команду лучшего игрока женского олимпийского гандбольного турнира 2016 года Анну Вяхиреву.



Полный список выглядит следующим образом:



вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Кира Трусова («Астраханочка»), Елена Уткина («Лада»);



правые крайние: Марина Судакова («Кубань»), Анна Вяхирева («Ростов-Дон»);



правые полусредние: Антонина Скоробогатченко («Динамо-Синара»), Анна Сень («Ростов-Дон»);



разыгрывающие: Дарья Дмитриева («Лада»), Ольга Горшенина («Кубань»), Карина Сабирова («Астраханочка»);



левые полусредние: Виктория Жилинскайте («Кубань»), Елизавета Малашенко («Лада»), Полина Ведехина («Динамо-Синара»);



левые крайние: Полина Кузнецова («Кубань»), Дарья Самохина («Лада»), Кристина Кожокарь («Астраханочка»);



линейные: Яна Жилинскайте («Кубань»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Валентина Гончарова («Кубань»).



Напомним, сборная России 24 ноября проведет матч с Францией, а двумя днями позже — с Данией. 27 ноября национальная команда сыграет с Норвегией.



После турнира в Норвегии гандболистки сборной России получат несколько выходных. Национальная команда вновь соберется 1 декабря в Новогорске, чтобы провести финальный этап подготовки к чемпионату Европы.