ВТБ выделит московскому «Динамо» 10 млн евро

Первый зампредседателя банка ВТБ, член совета директоров московского «Динамо» Василий Титов заявил, что клуб получит 10 млн евро, выразив надежду, что клуб справится с финансовыми проблемами.



«Мы уже серьезным образом пересмотрели финансирование «Динамо». В следующем году мы выделим клубу €10 млн. Уверен, что клуб справится с непростыми временами и вернется на высокий уровень», – цитирует Титова ТАСС.



Ранее Евгений Муравьев в интервью «Советскому спорту» сообщил, что долги «Динамо» составляют примерно 13 млрд рублей.



На данный момент клуб выступает в ФНЛ, занимая в этом турнире первое место.



