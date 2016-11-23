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ВТБ выделит московскому «Динамо» 10 млн евро

Источник:  ТАССКомментарии

Первый зампредседателя банка ВТБ, член совета директоров московского «Динамо» Василий Титов заявил, что клуб получит 10 млн евро, выразив надежду, что клуб справится с финансовыми проблемами. 

«Мы уже серьезным образом пересмотрели финансирование «Динамо». В следующем году мы выделим клубу €10 млн. Уверен, что клуб справится с непростыми временами и вернется на высокий уровень», – цитирует Титова ТАСС.

Ранее Евгений Муравьев в интервью «Советскому спорту» сообщил, что долги «Динамо» составляют примерно 13 млрд рублей.

На данный момент клуб выступает в ФНЛ, занимая в этом турнире первое место.


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