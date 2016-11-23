Евгений Малкин: Чувствую себя где-то посередине между новичком и ветераном

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о том, как чувствует себя в 30 лет, и как отреагировал на 300-ю шайбу в НХЛ.

«Спокойно. Я был уверен, что свои 300 забью. Знаю, что и 400 забью. Поэтому будем идти к этой цели. Вон, у Овечкина 500, и ничего страшного.

Чувствую себя где-то посередине между новичком и ветераном. Конечно, уже больше не молодой, огромный опыт все-таки накоплен. Поверьте, уже повидал все, что можно. И побеждал, и проигрывал. Хоккейная карьера интересная. Но желания еще много и очень хочется играть. Надеюсь, не будет травм – это самое главное. Так что будем играть, как здоровье позволит. До ветеранского возраста мне еще далеко», – сказал Малкин в интервью официальному сайту НХЛ.

В нынешнем сезоне Малкин набрал 17 (8+9) очков в 19 матчах регулярного чемпионата.