Бернс подписал восьмилетний контракт с «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» продлил контракт с защитником Брентом Бернсом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2024/2025.

Официально условия контракта не разглашаются, но по данным ESPN, среднегодовая зарплата 31-летнего Бернса составит восемь миллионов долларов.

«У нас великолепная команда, а прошлый сезон получился особым. Я воодушевлен, что мы можем развиваться дальше. Здесь отличное место, чтобы играть. А когда получаешь удовольствие, работать становится легче. Я даже не думаю о работе, когда прихожу на арену. Здесь замечательные люди, которые любят свои «акулы». В прошлом году мы почувствовали вкус того, что такое играть в финале Кубка Стэнли, и теперь хочется выиграть его», – прокомментировал подписание контракта Бернс.

В прошлом сезоне Бернс стал номинантом на «Норрис Трофи», набрав 75 (27+48) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

Бернс выступает в «Сан-Хосе» с 2011 года, а до этого провел семь сезонов семь сезонов в «Миннесоте».