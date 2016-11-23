Минспорта Татарстана подтвердило гибель кикбоксера Мусалаева

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан подтвердило информацию о том, что в Германии был убит российский кикбоксер Муса Мусалаев.

Ранее об этом сообщило немецкое издание Augsburger Allgemeine.

«Сегодня, 23 ноября 2016 года, стало известно о смерти кикбоксера Мусы Мусалаева. В возрасте 37 лет он был застрелен в немецком городе Ной-ульм в минувшую пятницу. Этот человек, многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу, был связан и со спортивным Татарстаном. Капитан и лидер татарской команды «Prince Team», знаменитый боец в 2013 году был официальным послом Универсиады в Казани. От нас ушел не просто выдающийся спортсмен, но и человек с активной жизненной позицией и высокими моральными принципами», – говорится на официальном сайте Минспорта республики.