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«Наполи» – «Динамо» (Киев). Начало текстовой трансляции – 22.45 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» на своем поле примет киевское «Динамо».

«Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Начало – в 22.45 мск.

Итальянский клуб занимает первое место в группе D – 7 очков, украинская команда идет на последней строчке – одно очко.

Матч

Наполи - Динамо К

Место и дата

23 ноября 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция

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