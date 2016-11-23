«Наполи» – «Динамо» (Киев). Начало текстовой трансляции – 22.45 мск
Сегодня в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» на своем поле примет киевское «Динамо».
«Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию встречи. Начало – в 22.45 мск.
Итальянский клуб занимает первое место в группе D – 7 очков, украинская команда идет на последней строчке – одно очко.
Матч
Место и дата
23 ноября 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция
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