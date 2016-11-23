Маурисио Почеттино: Хорошо выступить в Лиге Европы – престижно для «Тоттенхэма»
Главный тренер «Тоттенхэма»
Маурисио Почеттино после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако»
(1:2) высказался о неудачном выступлении команды в турнире.
«Мы вылетели из Лиги чемпионов, но постараемся пробиться в Лигу Европы и выступить там хорошо. Для клуба это будет престижно. Сейчас мы переживаем такой период, когда нам нужно прибавлять. Можно сказать, мы на третьем этапе всего проекта. Сейчас мы разочарованы и чувствуем себя не очень хорошо, но завтра будет новый день, и мы должны смотреть вперед с оптимизмом. Команда неплохо идет в премьер-лиге, в субботу у нас важный матч с «Челси». Надо поднять боевой дух игроков», – приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.
Напомним, в пяти матчах вице-чемпионы Англии набрали четыре очка и занимает третье место в группе E, опережая на одно очко ЦСКА. В заключительном туре 7 декабря «Тоттенхэм» примет на «Уэмбли» ЦСКА.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Монако» – «Тоттенхэм»
Матч
Монако - Тоттенхэм - 2:1 (0:0)
Голы
Сидибе 48 (1:0). Кейн 52 (1:1 - пен.). Лемар 53 (2:1).
Состав
Монако: Субашич, Сидибе, Фабиньо, Глик, Эмерсон, Менди, Силва, Лемар (Моутинью, 79), Бакайоко, Фалькао (Раджи, 87), Жермен (Каррильо, 77)
Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Виммер, Триппьер, Дембеле (Эриксен, 65), Ваньяма, Алли, Уинкс (Сиссоко, 76), Дайер, Кейн, Сон Хын Мин (Янссен, 65)
Незабитые пенальти
Фалькао (Монако), 10
Предупреждения:
Глик, 51; Фалькао, 56 - Дайер, 9; Дембеле, 20; Триппьер, 83
Судья:
Бьорн Кёйперс (Голландия)
Место и дата
22 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция