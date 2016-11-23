Маурисио Почеттино: Хорошо выступить в Лиге Европы – престижно для «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» (1:2) высказался о неудачном выступлении команды в турнире.

«Мы вылетели из Лиги чемпионов, но постараемся пробиться в Лигу Европы и выступить там хорошо. Для клуба это будет престижно. Сейчас мы переживаем такой период, когда нам нужно прибавлять. Можно сказать, мы на третьем этапе всего проекта. Сейчас мы разочарованы и чувствуем себя не очень хорошо, но завтра будет новый день, и мы должны смотреть вперед с оптимизмом. Команда неплохо идет в премьер-лиге, в субботу у нас важный матч с «Челси». Надо поднять боевой дух игроков», – приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, в пяти матчах вице-чемпионы Англии набрали четыре очка и занимает третье место в группе E, опережая на одно очко ЦСКА. В заключительном туре 7 декабря «Тоттенхэм» примет на «Уэмбли» ЦСКА.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Монако» – «Тоттенхэм»