Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)0 : 1Бавария (мол)
Футбол  Ростов- : -Бавария
Футбол  Селтик- : -Барселона
Хоккей  Металлург- : -Локомотив
Футбол  Атлетико- : -ПСВ
Футбол  Наполи- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маурисио Почеттино: Хорошо выступить в Лиге Европы – престижно для «Тоттенхэма»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Монако» (1:2) высказался о неудачном выступлении команды в турнире.

«Мы вылетели из Лиги чемпионов, но постараемся пробиться в Лигу Европы и выступить там хорошо. Для клуба это будет престижно. Сейчас мы переживаем такой период, когда нам нужно прибавлять. Можно сказать, мы на третьем этапе всего проекта. Сейчас мы разочарованы и чувствуем себя не очень хорошо, но завтра будет новый день, и мы должны смотреть вперед с оптимизмом. Команда неплохо идет в премьер-лиге, в субботу у нас важный матч с «Челси». Надо поднять боевой дух игроков», – приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, в пяти матчах вице-чемпионы Англии набрали четыре очка и занимает третье место в группе E, опережая на одно очко ЦСКА. В заключительном туре 7 декабря «Тоттенхэм» примет на «Уэмбли» ЦСКА.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Монако» – «Тоттенхэм»

Матч

Монако - Тоттенхэм - 2:1 (0:0)

Голы

Сидибе 48 (1:0). Кейн 52 (1:1 - пен.). Лемар 53 (2:1).

Состав

Монако: Субашич, Сидибе, Фабиньо, Глик, Эмерсон, Менди, Силва, Лемар (Моутинью, 79), Бакайоко, Фалькао (Раджи, 87), Жермен (Каррильо, 77)

Тоттенхэм: Льорис, Роуз, Виммер, Триппьер, Дембеле (Эриксен, 65), Ваньяма, Алли, Уинкс (Сиссоко, 76), Дайер, Кейн, Сон Хын Мин (Янссен, 65)

Незабитые пенальти

Фалькао (Монако), 10

Предупреждения:

Глик, 51; Фалькао, 56 - Дайер, 9; Дембеле, 20; Триппьер, 83

Судья:

Бьорн Кёйперс (Голландия)

Место и дата

22 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Два болельщика киевского «Динамо» получили ножевые ранения в НеаполеСегодня «Наполи» принимает киевское «Динамо» в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов. Перед матчем в Неаполе пострадали болельщики гостей.Армейский самострел. Сергей Микулик о том, как тренер сберег деньги клубаАрмейский самострел. Сергей Микулик о том, как тренер сберег деньги клубаОбозреватель «Советского спорта» объясняет, почему после матча с «Байером» у Слуцкого осталось еще меньше шансов на покупку новых игроков.Андрей Червиченко: «Ростов» в матче с «Баварией» ляжет костьми и ничейку зацепитБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией».«Ростов» – «Бавария»: В продаже осталось около 1000 билетовВ кассах стадиона «Олимп-2» остаются билеты на матч Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией».«Ростов» уступил «Баварии» в юношеской лиге УЕФА«Ростов» дома проиграл «Баварии» (0:1) в пятом туре юношеской лиги УЕФА.«Наполи» – «Динамо» (Киев). Начало текстовой трансляции – 22.45 мскСегодня в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» на своем поле примет киевское «Динамо».Алан Дзагоев: ЦСКА мог компактнее сыграть в обороне, гол от «Байера» мы прозевалиПолузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после окончания матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байром», отметив, что столичный клуб намерен обыграть «Тоттенхэм».Харри Кейн: В домашних матчах «Тоттенхэм» должен был играть лучшеФорвард «Тоттенхэма» Харри Кейн после поражения от «Монако» (1:2) высказался о вылете команды из Лиги чемпионов.Кобелев допускает победу «Ростова» над «Баварией»Бывший наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев выразил мнение, что «Роству» по силам обыграть мюнхенскую «Баварию» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Леонардо Бонуччи: На пути домой можем думать о выходе в плей-оффЗащитник «Ювентуса» Леонардо Бонучии подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (3:1) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».Лига чемпионов. 5-й тур. «Ростов» примет «Баварию», «Арсенал» сыграет с «ПСЖ» и другие матчиРезультаты матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.«Селтик» – «Барселона». Начало текстовой трансляции – 22.45 мскСегодня в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов шотландский «Селтик» на своем поле примет «Барселону».Что нужно «Ростову» для выхода в весенний плей-офф? Все раскладыЧто нужно «Ростову» для выхода в весенний плей-офф? Все расклады«Советский спорт» рассматривает все варианты, которые позволят «Ростову» выйти из своей группы в еврокубковый плей-офф.ЦСКА не поможет даже молитва. Колонка Михаила БорзыкинаЦСКА не поможет даже молитва. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» разбирает вчерашний матч, по итогам которого ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов.16-летний Кин стал первым игроком 2000 года рождения в Лиге чемпионовФорвард «Ювентуса» Мойзе Кин дебютировал в Лиге чемпионов в матче пятого тура группового этапа с «Севильей» (3:1) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».Виктор Папаев: Дзагоев добавил осмысленности в действиях ЦСКАБывший полузащитник московского ЦСКА Виктор Папаев высказался об игре Алана Дзагоева в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» (1:1).Диего Симеоне: Мне платят за победы, поэтому я постараюсь сегодня обыграть ПСВГлавный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с ПСВ рассказал о конкуренции в команде, а также рассказал о своих задачах на эту игру.Виктор Папаев: Чалов для Слуцкого предпочтительнее легионеровВиктор Папаев: Чалов для Слуцкого предпочтительнее легионеровБывший полузащитник московского ЦСКА прокомментировал ничейный результат столичного клуба с леверкузенским «Байром» в Лиге чемпионов (1:1).Зинедин Зидан: Рано делать выводы о состоянии Бэйла, завтра он пройдет медобследованиеГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о физическом состоянии своих подопечных после игры с лиссабонским «Спортингом» (2:1).Сергей Андреев: Анчелотти – это топ-тренер. Но я поставил на ничьюСергей Андреев: Анчелотти – это топ-тренер. Но я поставил на ничьюЛегенда донского футбола Сергей Андреев перед матчем «Ростова» с «Баварией» дал интервью корреспонденту «Советского спорта».

Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттиновсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение