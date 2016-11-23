Леонид Федун: Информация об уходе Карреры? Я не комментирую футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун не стал комментировать информацию о том, что главный тренер клуба Массимо Каррера якобы намерен покинуть клуб, если с ним не будут согласовываться трансферы.

– Я не комментирую футбол, – сказал Леонид Федун в ответ на вопрос корреспондента «Советского спорта», соответствует ли действительности эта информация.

Ранее сайт Чемпионат.com сообщил, что Каррера недоволен, что переход в «Спартак» вратаря «Амкара» Александра Селихова не был с ним согласован. Кроме того, сообщает издание, итальянскому специалисту предлагают игроков, которых он не хочет видеть в команде. Отмечается, что Каррера будто бы написал письмо Федуну, в котором сообщил, что в случае повторения таких ситуаций по окончании первой части сезона он вынужден будет покинуть клуб.