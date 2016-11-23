«Ростов» уступил «Баварии» в юношеской лиге УЕФА
«Ростов» дома проиграл «Баварии» (0:1) в пятом туре юношеской лиги УЕФА.
Единственный гол на 53-й минуте забил полузащитник гостей Мануэль Винцхаймер.
Отметим, что с 80-й минуты россияне играли вдесятером - с поля за вторую желтую карточку был удален Филипп Кондратюк.
«Ростов» не набрал ни одного очка в турнире и замыкает таблицу в квартете D, «Бавария» с 9 баллами идет второй.
В шестом туре российский клуб 6 декабря сыграет на выезде с голландским «ПСВ», а немецкая команда в тот же день примет испанский «Атлетико».
Матч
Ростов (мол) - Бавария (мол) - 0:1 (0:0)
Голы
Винцхаймер 53 (0:1).
Состав
Ростов (мол): Гошев, Киряков (Черкасов, 60), Кондрюков, Сухомлинов, Тананеев, Нескоромный, Мкртчян, Вебер (Карнута, 72), Забродин (Стоколясов, 88), Дулаев, Соловьёв
Судья:
Сурен Балиян (Армения)
Место и дата
23 ноября 12:00, Локомотив, Онлайн-трансляция