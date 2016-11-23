«Ростов» уступил «Баварии» в юношеской лиге УЕФА

«Ростов» дома проиграл «Баварии» (0:1) в пятом туре юношеской лиги УЕФА.

Единственный гол на 53-й минуте забил полузащитник гостей Мануэль Винцхаймер.

Отметим, что с 80-й минуты россияне играли вдесятером - с поля за вторую желтую карточку был удален Филипп Кондратюк.

«Ростов» не набрал ни одного очка в турнире и замыкает таблицу в квартете D, «Бавария» с 9 баллами идет второй.

В шестом туре российский клуб 6 декабря сыграет на выезде с голландским «ПСВ», а немецкая команда в тот же день примет испанский «Атлетико».





