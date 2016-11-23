Хабиб Нурмагомедов: Сейчас UFC невыгодно организовывать мой бой с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном бое с Коннором Макгрегором.

«Сейчас UFC невыгодно организовывать мой бой с Макгрегором. Я могу у него выиграть, и UFC заработает меньше денег.

Стычка с Макгрегором? Зацепились просто. Особого повода не было. Мне он и не нужен был. У меня уже есть один повод – UFC дал ему титульник вместо меня», – сказал Нурмагомедов на встрече с редакцией «Советского спорта».