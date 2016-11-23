Женская сборная России по керлингу пробилась на ЧМ-2017, обыграв Италию
Женская сборная России по керлингу взяла верх над командой Италии (5:3) на чемпионате Европы, проходящем в шотландском Браехеде.
Россию представляли Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина и Юлия Гузиева.
Одержав пятую победу при двух поражениях россиянки гарантировали себе попадание в семерку лучших команд турнира. Это дает право выступить на чемпионате мира-2017 в Пекине.
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