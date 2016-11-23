Хабиб Нурмагомедов: В Америке нет Дагестана, все остальное устраивает

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как чувствует себя в Америке.

«Конечно, хотелось бы заниматься английским по два-три часа в день. Но у меня просто нет на это времени. А так, я могу дать интервью на английском, все понимаю. С каждой поездкой в Америку чувствую, что прибавляю во владении языком.

В начале года провел там три месяца и сейчас – три. Получается, что шесть месяцев в году. В Америке нет Дагестана, все остальное устраивает», – сказал Нурмагомедов на встрече с редакцией «Советского спорта».