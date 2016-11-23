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Хабиб Нурмагомедов: В Америке меня называют русским

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как к нему относятся в США.

«Меня в Америке называют русским. Я пытаюсь объяснить, что я из Дагестана, это такая республика на юге России. На что мне отвечают: «Что? Пакистан?». Отвечаю: «Да-да, я русский».

Понравилось ли в Нью-Йорке? Там народу очень много. Бывают не только автомобильные, но и людские пробки. А вообще мне больше нравится Сан-Франциско», – сказал Нурмагомедов на встрече с редакцией «Советского спорта».

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