На Миранчука есть претенденты и кроме «Спартака»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, о чьей договоренности по поводу перехода в «Спартак» сообщалось ранее, не обязательно окажется именно в стане красно-белых.

По имеющейся информации, на 21-летнего полузащитника сборной России претендуют и другие топовые российские клубы. При этом и вариант продления контракта с «Локомотивом» окончательно отвергать не стоит. Также есть вероятность перехода и в европейский клуб.

Добавим, что контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября 2017 года. Таким образом, официально переговоры с другими клубами представители футболиста смогут вести только после окончания чемпионата, когда до окончания срока контракта останется полгода.