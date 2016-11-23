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На Миранчука есть претенденты и кроме «Спартака»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Миранчук
Алексей МиранчукИсточник: «Советский спорт»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, о чьей договоренности по поводу перехода в «Спартак» сообщалось ранее, не обязательно окажется именно в стане красно-белых.

По имеющейся информации, на 21-летнего полузащитника сборной России претендуют и другие топовые российские клубы. При этом и вариант продления контракта с «Локомотивом» окончательно отвергать не стоит. Также есть вероятность перехода и в европейский клуб.

Добавим, что контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября 2017 года. Таким образом, официально переговоры с другими клубами представители футболиста смогут вести только после окончания чемпионата, когда до окончания срока контракта останется полгода.

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