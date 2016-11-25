Мозякин первым в истории забросил 450 шайб в чемпионатах страны!

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин стал первым игроком за всю 70-летнюю историю нашего хоккея, который сумел забросить 450 шайб в чемпионатах страны. Исторический гол 35-летний форвард забросил на 20-й минуте домашнего матча «Магнитки» с «Витязем».

Напомним, что 10 сентября Мозякин переписал книгу рекордов отечественного хоккея, забросив в ворота «Йокерита» свою 428-ю шайбу в чемпионатах страны и повторив уникальное достижение Бориса Михайлова. Рекорд легендарного капитана ЦСКА и сборной СССР продержался три с половиной десятка лет!

Через три дня Сергей стал уже единоличным владельцем рекорда, поразив ворота минского «Динамо».

– Я долго к этому шел, – рассказал в тот день счастливый рекордсмен в интервью «Советскому спорту». – Старался об этом особо не думать, но все-таки где-то в голове это сидело. Хотелось бы сказать спасибо всем моим партнерам, тренерам, моим родным и близким – без них бы ничего не получилось.

– Кому посвятите этот рекорд?

– Своей семье. Огромное спасибо за поддержку деткам – наверное, это их победа…

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