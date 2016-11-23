Андрей Червиченко: «Ростов» в матче с «Баварией» ляжет костьми и ничейку зацепит

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от встречи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией».

«Конечно, «Ростов» в этой игре ляжет костьми. И, поскольку «Баварии» ничего не нужно, надеюсь, российский клуб ничейку зацепит. Если будет хорошая погода, не будет дождя и слякоти», - сказал Червиченко.

Матч начнется сегодня в Ростове-на-Дону в 20:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Российский клуб с одним очком занимает в квартете D последнее место. «Бавария» в девятью баллами идет второй, на три очка отставая от лидирующего «Атлетико».