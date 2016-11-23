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Российский журналист занял 7-е место в пустынном марафоне в Израиле

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В городе-курорте Эйлате прошел международный марафон в пустыне. 

Участникам забега предстояло преодолеть маршрут, пролегающий через каменистую пустыню. Набережная отеля Herod стала начальной точкой маршрута, а каньон Шехорет являлся конечным пунктом марафона. Участники забега могли выбрать наиболее подходящую для себя дистанцию: марафон (42,1 км), полумарафон (21 км) или более короткие дистанции на 10 или 5 км.

В марафоне участвовал российский журналист, Дмитрий Нечипоренко из Санкт-Петербурга, который занял 7-е место в соревновании.

«На спусках тут сложнее, чем на подъемах, – сказал он. – Поверхность изгибается в двух плоскостях – вниз и в сторону. Ноги разъезжаются – сразу такое чувство, что одна нога короче другой. Но вообще ожидал, что будет сложнее. Еще боялся, что не угадал с обувью – взял обычные «марафонки». Если спортсмен легкий, как я, то даже по такому покрытию и в них бежится нормально. Кроссовки с жесткой подошвой, наверное, надежнее, но весят больше».

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