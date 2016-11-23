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Хабиб Нурмагомедов: Чтобы провести турнир в России, UFC нужно нянчиться со мной

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказался о возможности проведения турнира UFC в России.

«Хочу провести следующий бой в марте. Наверное, соперником будет Тони Фергюсон. А дальше я не загадываю. Что будет потом? Даже не хочу думать. Я могу получить травму, или мой соперник может получить травму.

Турнир UFC в России? Может, через год. Для этого UFC надо нянчиться со мной. Они, конечно, могут провести турнир без меня. Но со мной он был бы более интересным», – сказал Нурмагомедов на встрече с редакцией «Советского спорта».

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