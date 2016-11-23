Хабиб Нурмагомедов: Чтобы провести турнир в России, UFC нужно нянчиться со мной

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказался о возможности проведения турнира UFC в России.

«Хочу провести следующий бой в марте. Наверное, соперником будет Тони Фергюсон. А дальше я не загадываю. Что будет потом? Даже не хочу думать. Я могу получить травму, или мой соперник может получить травму.

Турнир UFC в России? Может, через год. Для этого UFC надо нянчиться со мной. Они, конечно, могут провести турнир без меня. Но со мной он был бы более интересным», – сказал Нурмагомедов на встрече с редакцией «Советского спорта».