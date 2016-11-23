«Амкар» опроверг информацию о выплате агентам 45 миллионов рублей за трансфер Селихова

Пресс-служба «Амкара» опровергла информацию, что клуб заплатит агентам 45 млн рублей за услуги, связанные с переходом из пермской команды в «Спартак» вратаря Александра Селихова.

«Данная информация не соответствует действительности, наносит ущерб деловой репутации клуба и может повлечь для клуба крайне неблагоприятные последствия. «Амкар» соблюдает требования финансового «фейр-плэй» ФИФА, суть которого сводится к прозрачности, открытости и документально обоснованной финансовой деятельности», - сообщили в пресс-службе «Чемпионату».

Напомним, 22-летний голкипер подписал с красно-белыми контракт, который вступает в силу с 6 декабря. Соглашение будет действовать четыре с половиной года.