Виталий «V1lat» Волочай: «Мы за годы работы хорошо изучили то, как надо показывать игру и самые ее интересные моменты»

Комментатор Dota 2 и один из руководителей RuHub Виталий v1lat Волочай в своем твиттере рассказал, по каким принципам строится показ матчей Dota 2.



«Как-то напишу, почему мы не всегда показываем стартовый вардинг-девардинг-телепорты. Не только потому, что мы не приспособились. А потому, что не всегда вардинг-девардинг – самая интересная часть игры. Как бы это было ни обидно тяжело работающим саппортам.



Будешь показывать все невероятные мувы с вардами – на тебя керри-игроки обидятся. Скажут: «А чего ты не показываешь, как я мастерски фармил?» А мидер скажет: «Алло, Вилат, а я тут все руны забрал, оппонента переКСил. Ты зачем показываешь какие-то блоки нейтралов???»



В общем. Господа. Мы за годы работы хорошо изучили то, как надо показывать игру и самые ее интересные моменты. Так мы ее и показываем. Если вам интересен вардинг Джеракса или Соло – смотрите в дота ТВ за ними. Интересен фарм Размеса – смотрите в дота ТВ.

Простой эфир не уместит все, что происходит на карте. Простой эфир – это попытка показать в 1 экране игру Dota 2. И это сложный процесс. В простом эфире вы не научитесь стоять на оффлейне, как Паша, и ставить варды, как Соло. И Паша с Соло не увидят, как это делают их оппоненты.

Вы будете видеть экшн таким, как мы себе его представляем. Обсерверы, комментаторы, режиссеры трансляции. Это не обучалка – это шоу. Представьте себе, как бы выглядел футбольный матч, если бы всегда показывали бы как опорный защитник не дает играть Месси. Это было бы уныло».

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