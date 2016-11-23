Сергей Юран: Если новость про ультиматум – правда, я на стороне Карреры

Экс-нападающий «Спартака» Сергей Юран – о последних новостях из стана красно-белых.

– Если последние новости – про недовольство Карреры тем, что трансфер Селихова был с ним не согласован, про ультиматум руководству клуба, которое якобы планирует покупки, не отвечающие требованиям Карреры – правда, то это, конечно, неправильно, – говорит Юран. – Главный тренер несет ответственность за результат, ему и принимать решения. Недовольство тем, что решения принимаются за тебя – нормальная реакция для любого тренера. Если просто держаться за место – лишь бы не уволили, то из этого ничего не выйдет. Поэтому я на стороне Карреры. У меня в карьере было много таких моментов. Приходят и говорят: «Мы будем брать этого футболиста». Отвечаю: «Он мне не нужен. Если вы так хотите его купить, то пусть он у вас на даче и бегает. Ведь если не будет результата, то вы кого уволите: меня или себя? Вот!».

– В последние дни информационное пространство вокруг «Спартака» активизировалось. Это издержки популярности клуба или действительно кто-то хочет расшатать красно-белую лодку?

– Вот чем мне нравится ЦСКА: вокруг клуба никогда нет никакой гнили. Он мне напоминает семью. А вокруг «Спартака» постоянно что-то витает. И это мешает. Понятно, что «Спартак» – клуб номер один в стране: по болельщикам и традициям. Но руководство должно как-то отрегулировать активность вокруг команды. Иначе эти моменты начинают дергать и футболистов, и тренеров. Сейчас «Спартак» лидирует в чемпионате, по игре лидирует. Но, если все эти новости – правда, то все это может закончиться.

Ранее сайт Чемпионат.com сообщил, что Каррера недоволен, что переход в «Спартак» вратаря «Амкара» Александра Селихова не был с ним согласован. Кроме того, сообщает издание, итальянскому специалисту предлагают игроков, которых он не хочет видеть в команде. Отмечается, что Каррера будто бы написал письмо Федуну, в котором сообщил, что в случае повторения таких ситуаций по окончании первой части сезона он вынужден будет покинуть клуб.