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Центровой Эйрс покинул ЦСКА

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Центровой Джефф Эйрс покинул ЦСКА по истечении срока контракта, сообщается на официальном сайте клуба.

Эйрс, чемпион НБА-2014, присоединился к армейцам в сентябре. Он принял участие в 7 матчах, в которых его средние показатели составили 5,4 очка (47% двухочковых, 92% штрафных), 3,6 подбора, 0,3 передачи, 0,7 блок-шота за 9,5 минуты.

Комментируя расставание с игроком, президент ЦСКА Андрей Ватутин сказал: «Мы все получили огромное удовольствие от сотрудничества с Джеффом. Он отличный игрок и невероятно позитивный человек. Подписав краткосрочный контракт, он проявил потрясающее старание и желание вникнуть в детали нашей игры, особенности европейского баскетбола, сдружился со многими ребятами из команды. Уверен, что Джефф ненадолго останется без дела, и искренне желаю ему удачи в дальнейшей карьере».

«Большое спасибо руководству и тренерскому штабу ЦСКА за возможность стать частью истории клуба. Я отлично провел время и многому научился. Надеюсь увидеться со всеми в будущем!» – сказал баскетболист.

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