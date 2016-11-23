Крис Ли: Ковальчук хорош, но не настолько, как Панарин с Радуловым

Защитник магнитогорского «Металлурга» Крис Ли поделился мнением об игре СКА и нападающем армейцев Илье Ковальчуке.

– Ковальчук хорош, но не настолько, как Панарин с Радуловым. Правда, проводит классный сезон. Присмотрюсь к нему, когда мы сыграем против СКА в следующий раз. В первой встрече он не произвел большого впечатления, те двое все-таки доставляли больше проблем.

– Иметь такой состав, как у СКА, – мечта для других команд?

– Состав у них, конечно, фантастический. У них в команде пять звеньев уровня первого любых других команд. В атаке они творят что-то невообразимое. И, похоже, побьют много рекордов. Я помню нашу недавнюю встречу, мы даже вели 2:1, но в итоге они нас уделали. Все это хорошо, но «Автомобилист» их недавно обыграл. Значит, и другие смогут. Так что все может быть. Никогда не стоит заранее отдавать кому-то победу. Мы это доказали, – рассказал Ли в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, первая встреча СКА и магнитогорского «Металлурга» в текущем регулярном чемпионате состоялась 27 августа и завершилась победой армейцев со счетом 4:2. Гости отметились точными бросками Яна Коваржа и Сергея Мозякина. Петербуржцы ответили шайбами Антона Белова и Евгения Данонова, Александр Барабанов оформил дубль.

СКА после 33 матчей идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Магнитогорский клуб, проведя столько же игр, занимает первую строчку в Восточной конференции с 71 очком.

Следующий матч между командами состоится 3 февраля в Магнитогорске.

В сезоне 2016/17 Крис Ли набрал 34 (7+27) очка в 33 играх за «Металлург», он находится на первом месте среди бомбардиров-защитников КХЛ.

В активе Ильи Ковальчука 46 (21+25) очков, он располагается на втором месте в списке бомбардиров, отставая от идущего первым Сергея Мозякина, у которого 50 (25+25) очков.