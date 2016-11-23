Крис Ли: Ковальчук хорош, но не настолько, как Панарин с Радуловым
Защитник
магнитогорского «Металлурга» Крис Ли поделился мнением об игре СКА и нападающем
армейцев Илье Ковальчуке.
– Ковальчук хорош, но не настолько, как Панарин с Радуловым. Правда, проводит классный
сезон. Присмотрюсь к нему, когда мы сыграем против СКА в следующий раз. В
первой встрече он не произвел большого впечатления, те двое все-таки доставляли
больше проблем.
– Иметь
такой состав, как у СКА, – мечта для других команд?
– Состав у
них, конечно, фантастический. У них в команде пять звеньев уровня первого любых
других команд. В атаке они творят что-то невообразимое. И, похоже, побьют много
рекордов. Я помню нашу недавнюю встречу, мы даже вели 2:1, но в итоге они нас
уделали. Все это хорошо, но «Автомобилист» их
недавно обыграл. Значит, и другие смогут. Так что все может быть. Никогда не
стоит заранее отдавать кому-то победу. Мы это доказали, – рассказал Ли в
интервью «Спорт-Экспрессу».
Напомним,
первая встреча СКА и магнитогорского «Металлурга» в текущем
регулярном чемпионате состоялась 27 августа и завершилась победой армейцев со
счетом 4:2. Гости отметились точными бросками Яна Коваржа и Сергея Мозякина. Петербуржцы
ответили шайбами Антона Белова и Евгения Данонова, Александр Барабанов оформил
дубль.
СКА после
33 матчей идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82
очками. Магнитогорский клуб, проведя столько же игр, занимает первую строчку в
Восточной конференции с 71 очком.
Следующий матч между командами состоится 3
февраля в Магнитогорске.
В сезоне 2016/17
Крис Ли набрал 34 (7+27) очка в 33 играх за «Металлург», он находится на первом
месте среди бомбардиров-защитников КХЛ.
В активе Ильи
Ковальчука 46 (21+25) очков, он располагается на втором месте в списке бомбардиров,
отставая от идущего первым Сергея Мозякина, у которого 50 (25+25) очков.