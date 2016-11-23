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Сергей Юран: Карреру можно понять – Ребров соответствует и «Спартаку», и задачам клуба

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-нападающий «Спартака» Сергей Юран – о трансфере голкипера Селихова в «Спартак».

– Как оцените трансфер Селихова? Не занервничает ли Ребров – конкурента подписали?
 На данном этапе Ребров соответствует и «Спартаку», и задачам клуба. Вратарь – это определяющая позиция. Поэтому понятно, почему Каррера мог быть против покупки Селихова именно сейчас. Лично я не думаю, что Ребров занервничает, но Каррера, наверное, еще не до конца изучил психологию Артема. И подвергать риску игрока на ключевой позиции не хотел. Как поведет себя Ребров в такой ситуации, мы можем только предполагать. Важно понимать: согласован ли был этот трансферс тренером? Каррера - европеец, он даже во сне не может представить, что трансфер может быть не согласован с тренером, поэтому его реакция в случае такой ситуации наверняка будет жесткой. Это же не просто вопрос планирования состава, но и авторитета перед командой. Футболисты должны знать: в спортивной плоскости все решает тренер, – говорит Юран.

Ранее сайт Чемпионат.com сообщил, что Каррера недоволен, что переход в «Спартак» вратаря «Амкара» Александра Селихова не был с ним согласован. Кроме того, сообщает издание, итальянскому специалисту предлагают игроков, которых он не хочет видеть в команде. Отмечается, что Каррера будто бы написал письмо Федуну, в котором сообщил, что в случае повторения таких ситуаций по окончании первой части сезона он вынужден будет покинуть клуб.  

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