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КДК оштрафовал ЦСКА на 370 тысяч рублей, «Спартак» – на 300 тысяч

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц после заседания комитета сообщил о штрафах, наложенных на клубы по итогам 14-го тура РФПЛ.

«По матчу «Арсенал» - ЦСКА. За использование и бросание болельщиками хозяев пиротехнических изделий тульский клуб оштрафован на 150 тысяч рублей, а также за скандирование ненормативной лексики во второй раз на 20 тысяч рублей. ЦСКА же оштрафован на 300 тысяч рублей за многочисленном использование и бросание пиротехники, ставшее причиной остановки матча, а также за скандирование ненормативной лексики на 50 тысяч и за бросание кресел на беговую дорожку стадиона на 20 тысяч рублей.

По матчу «Спартак» - «Амкар». Московский клуб оштрафован на 300 тысяч рублей за многочисленное использование болельщиками пиротехники. До 46 минуты было зафиксировано 25 поджогов дымовых шашек, 9 поджогов шумовых устройств, 4 запуска ракет, дальше делегат матча уже сбился в подсчетах. Штраф усилен из-за остановки матча на 47 минуте. Пермский клуб оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи тренера команды Вадима Евсеева», - цитирует Григорьянца «Чемпионат». 

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