Мотогонщица Нифонтова отстранена от участия в «Дакаре-2017» из-за мельдония

Как сообщает официальный сайт Международной мотоциклетной федерации (FIM), российская мотогонщица Анастасия Нифонтова отстранена от участия в ралли-марафоне «Дакар-2017».



Отмечается, что в допинг-пробе, взятой у спортсменки из РФ 3 октября на «Ралли Марокко», нашли следы мельдония.

Также сообщается, что у Нифонтовой еще есть шансы оспорить вердикт. Для этого ей повторно нужно сдать пробу.

Напомним, «Дакар» в 2017 году пройдет со 2 по 14 января.



