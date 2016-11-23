Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)0 : 1Бавария (мол)
Футбол  Ростов- : -Бавария
Футбол  Селтик- : -Барселона
Хоккей  Металлург- : -Локомотив
Футбол  Атлетико- : -ПСВ
Футбол  Наполи- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мотогонщица Нифонтова отстранена от участия в «Дакаре-2017» из-за мельдония

Комментарии

Как сообщает официальный сайт Международной мотоциклетной федерации (FIM), российская мотогонщица Анастасия Нифонтова отстранена от участия в ралли-марафоне «Дакар-2017».

Отмечается, что в допинг-пробе, взятой у спортсменки из РФ 3 октября на «Ралли Марокко», нашли следы мельдония. 

Также сообщается, что у Нифонтовой еще есть шансы оспорить вердикт. Для этого ей повторно нужно сдать пробу. 

Напомним, «Дакар» в 2017 году пройдет со 2 по 14 января.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...

Cпецпредложение