Мотогонщица Нифонтова отстранена от участия в «Дакаре-2017» из-за мельдония
Как сообщает официальный сайт Международной мотоциклетной федерации (FIM), российская мотогонщица Анастасия Нифонтова отстранена от участия в ралли-марафоне «Дакар-2017».
Отмечается, что в допинг-пробе, взятой у спортсменки из РФ 3 октября на «Ралли Марокко», нашли следы мельдония.
Также сообщается, что у Нифонтовой еще есть шансы оспорить вердикт. Для этого ей повторно нужно сдать пробу.
Напомним, «Дакар» в 2017 году пройдет со 2 по 14 января.
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