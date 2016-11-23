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Нобель Арустамян: Галицкий категорически против продажи Смолова в российский клуб – тем более в «Спартак»

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян оценил перспективы возможного перехода нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Спартак».

– Галицкий категорически против продажи Смолова в какой бы то ни было российский клуб и даже не собирается рассматривать подобную возможность. Тем более, если речь идет о «Спартаке». Насколько мне известно, Галицкий несколько рассержен на московский клуб из-за того, что недавно «Спартак» забрал в академию игрока 2001 года из академии «Краснодара». Такие трансферы случаются, но они с трудом регламентируются, потому что переходят дети. Из-за сложившейся ситуации Галицкий пока не собирается участвовать в каких-либо сделках со «Спартаком», – сказал Арустамян.

Напомним, Смолов с девятью голами лидирует в гонке бомбардиров РФПЛ в нынешнем сезоне.

О том, что его собирается купить «Спартак», недавно сообщил «Советскому спорту» бывший президент красно-белых Андрей Червиченко.

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