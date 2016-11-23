«Кубань» сыграет с «Ладой» в Кубке России, «Звезда» – с «Университетом»

Сегодня в офисе Федерации гандбола России состоялась жеребьевка ¼ финала женского Кубка России.

По ее итогам определились следующие пары: «Кубань» – «Лада», «Луч» – «Ростов-Дон», «Университет» – «Звезда» и «Динамо-Синара» – «Астраханочка».

По регламенту Кубка России, в ¼ финала соперники проведут один матч на площадке команды, которая заняла более низкое место по итогам чемпионата России прошлого сезона.

Таким образом, с 16 по 19 февраля матч пройдут в Краснодаре, Москве, Ижевске и Волгограде.