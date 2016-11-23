«Кубань» сыграет с «Ладой» в Кубке России, «Звезда» – с «Университетом»
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Федерации гандбола России состоялась жеребьевка ¼ финала женского Кубка России.
По ее итогам определились следующие пары: «Кубань» – «Лада», «Луч» – «Ростов-Дон», «Университет» – «Звезда» и «Динамо-Синара» – «Астраханочка».
По регламенту Кубка России, в ¼ финала соперники проведут один матч на площадке команды, которая заняла более низкое место по итогам чемпионата России прошлого сезона.
Таким образом, с 16 по 19 февраля матч пройдут в Краснодаре, Москве, Ижевске и Волгограде.
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