Кирсан Илюмжинов: Мой паспорт – в посольстве США, в визе мне не отказали

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов – о ситуации с американской визой.

– Кирсан Николаевич, хотел уточнить – вам уже окончательно отказали в американской визе?

– Отказа не было. С тех пор, как мы с вами общались, ничего не изменилось. Мой паспорт по-прежнему находится в американском посольстве, у консула. Мы звоним в посольство ежедневно после двух часов дня. Нам отвечают: «Пока решения нет». И все. Вот такая ситуация.

Напомним, 25 августа президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова не допустили на рейс американской авиакомпании Delta по маршруту Москва – Нью-Йорк.

25 ноября 2015 года министерство финансов США объявило о включении Илюмжинова в санкционный список по Сирии. Пояснялось, что он оказывал «материальную поддержку и за действия в интересах сирийского правительства, Центробанка Сирии».

Сам Илюмжинов затем заявил, что знает лишь одного из двух сотрудников банка Сирии, в связях с которыми его обвиняет минфин США.