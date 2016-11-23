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Дэвид Бут: В «Авангарде» хотят, чтобы я был лидером

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Нападающий Дэвид Бут, подписавший с «Авангардом» контракт до конца сезона, рассказал об ожиданиях от его игры руководства омского клуба.

«В «Авангарде» от меня ждут, что продолжу демонстрировать тот стиль, который мне свойственен: силовая игра, быстрая, качественная работа с шайбой. Думаю, я способен на это», - приводит слова Бута официальный сайт «Авангарда».

Напомним, прошлый сезон американец провел в «Адмирале», за который в регулярном чемпионате КХЛ провел 23 матча и набрал 16 (6+10) очков.



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