Два болельщика киевского «Динамо» получили ножевые ранения в Неаполе
Сегодня «Наполи» принимает киевское «Динамо» в пятом туре
группового турнира Лиги чемпионов. Перед матчем в Неаполе пострадали болельщики
гостей.
Как сообщает calcionapoli24.it, накануне было совершено
нападение на двух болельщиков украинского клуба. Группа итальянцев начала оскорблять
их, а потом напала на них. В результате два болельщика «Динамо» получили
ножевые ранения.
Также сообщается, что угрозы жизни пострадавших нет. Их
повреждения оказались не слишком серьезными. Один из них уже был выписан из больницы,
это 50-летний мужчина, которого ранили в левую руку.
Матч «Наполи» - «Динамо» состоится сегодня и начнется в 22:45 по Москве.
Матч
Место и дата
23 ноября 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция
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