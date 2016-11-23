Два болельщика киевского «Динамо» получили ножевые ранения в Неаполе

Сегодня «Наполи» принимает киевское «Динамо» в пятом туре группового турнира Лиги чемпионов. Перед матчем в Неаполе пострадали болельщики гостей.

Как сообщает calcionapoli24.it, накануне было совершено нападение на двух болельщиков украинского клуба. Группа итальянцев начала оскорблять их, а потом напала на них. В результате два болельщика «Динамо» получили ножевые ранения.

Также сообщается, что угрозы жизни пострадавших нет. Их повреждения оказались не слишком серьезными. Один из них уже был выписан из больницы, это 50-летний мужчина, которого ранили в левую руку.

Матч «Наполи» - «Динамо» состоится сегодня и начнется в 22:45 по Москве.