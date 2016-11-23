Кими Райкконен: В Абу-Даби трудно обгонять

Пилот команды «Ферарри» Кими Райкконен поделился ожиданиями от Гран-при Абу-Даби. Соревнования пройдут с 25 по 27 ноября.

«Мне нравится этот автодром. Здесь проводится последняя гонка сезона, а атмосфера по ходу уик-энда всегда праздничная.

Гонка пройдет вечером, и для гонщиков это необычно. Бывает немного сложно приспособиться к свету прожекторов, но в целом они не создают особых неудобств в плане обзора. Вид из кокпита более или менее такой же, как и в гонках при дневном свете.

Здесь нелегко обгонять, что ставит перед пилотами еще больший вызов. Круг на Яс-Марине довольно длинный: тут есть много непростых поворотов. Мне всегда нравится выступать в Абу-Даби», - цитирует Райкконена Autosport.

Кими Райкконен занимает шестое место в чемпионате. В его активе 178 очков.