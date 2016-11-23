Кими Райкконен: В Абу-Даби трудно обгонять
Пилот команды «Ферарри» Кими Райкконен поделился ожиданиями
от Гран-при Абу-Даби. Соревнования пройдут с 25 по 27 ноября.
«Мне нравится этот автодром. Здесь
проводится последняя гонка сезона, а атмосфера по ходу уик-энда всегда
праздничная.
Гонка
пройдет вечером, и для гонщиков это необычно. Бывает немного сложно
приспособиться к свету прожекторов, но в целом они не создают особых неудобств
в плане обзора. Вид из кокпита более или менее такой же, как и в гонках при
дневном свете.
Здесь
нелегко обгонять, что ставит перед пилотами еще больший вызов. Круг на
Яс-Марине довольно длинный: тут есть много непростых поворотов. Мне всегда
нравится выступать в Абу-Даби», - цитирует Райкконена Autosport.
Кими Райкконен занимает шестое
место в чемпионате. В его активе 178 очков.