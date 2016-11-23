Ромашина взяла паузу в карьере

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила, что Светлана Ромашина решила сделать перерыв в карьере.

Напомним, Ромашина и ее партнерша Наталья Ищенко являются самыми титулованными спортсменками в истории синхронного плавания. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро они стали 5-кратными олимпийскими чемпионками.

«Светлана Ромашина взяла тайм-аут, Наталья Ищенко в очередной раз, так скажем, ушла, но все так меняется, что никто не может гарантировать, что она не вернется. В дуэте точно будет Светлана Колесниченко, а по второму кандидату посмотрим», - цитирует Покровскую «Р-Спорт».