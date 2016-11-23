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Анзор Кавазашвили: Ребров оказался в «капкане» после подписания Селихова

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что красно-белые не нуждались в срочном приобретении вратаря «Амкара» Александра Селихова.

– Сначала хочу сказать, что у «Спартака» уже есть вратарь, который десять матчей в этом сезоне провел на «ноль». Зачем в такой ситуации понадобился другой хороший вратарь? Таким образом, «Спартак» одного из двух голкиперов «погубит».

Артем Ребров оказался в «капкане». Получается, что, приглашая Селихова, руководство команды дает понять, что готовится заменить Реброва. Тогда все встает на свои места. Но такой момент нужно было лично донести до самого Артема. Он весь первый круг отыграл просто здорово и заслужил право знать, рассчитывают ли на него, – сказал Кавазашвили.

Напомним, что во вторник «Спартак» объявил о подписании вратаря «Амкара» Александра Селихова. Соглашение вступит в силу 6 декабря.

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