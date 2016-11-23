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Испанская прокуратура требует посадить Неймара в тюрьму на два года

Источник:  Football EspanaКомментарии

Форвард «Барселоны» Неймар обвиняется в махинациях в деле о его переходе в испанский клуб. Прокуратура Испании требует для него двухлетнего тюремного заключения.

Как сообщает Football Espana, прокуроры считают, что Неймар виновен в мошенничестве при трансфере из «Сантоса». Слушания по этому делу проходят в Высоком суде Испании. Этот же суд рассматривает обвинения и в адрес других фигурантов дела: отца Неймара, экс-президента «Барселоны» Сандро Роселя, и, собственно, «Барселоны» и «Сантоса».

Прокуратура сделала вывод, что все указанные выше стороны обманули инвестиционную компанию  DIS, которая владела 40% прав на игрока. В компании утверждают, что они не получили деньги за трансфер, которые им причитались.

Напомним, Неймар перешел из «Сантоса» в «Барселону» летом 2013 года.

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