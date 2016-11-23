Испанская прокуратура требует посадить Неймара в тюрьму на два года
Форвард «Барселоны» Неймар обвиняется в махинациях в
деле о его переходе в испанский клуб. Прокуратура Испании требует для него
двухлетнего тюремного заключения.
Как сообщает Football Espana, прокуроры считают, что
Неймар виновен в мошенничестве при трансфере из «Сантоса». Слушания по этому
делу проходят в Высоком суде Испании. Этот же суд рассматривает обвинения и в
адрес других фигурантов дела: отца Неймара, экс-президента «Барселоны» Сандро
Роселя, и, собственно, «Барселоны» и «Сантоса».
Прокуратура сделала вывод, что все указанные выше
стороны обманули инвестиционную компанию DIS, которая владела 40% прав на игрока.
В компании утверждают, что они не получили деньги за трансфер, которые им
причитались.
Напомним, Неймар перешел
из «Сантоса» в «Барселону» летом 2013 года.