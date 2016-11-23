Глава USADA: Если МОК недоволен WADA, он недоволен сам собой

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт призвал к большей независимости Международного антидопингового агентства (WADA).

«Управление WADA должно поменяться, чтобы организация стала по-настоящему независимой. Мы должны быть честными в вопросе напряжения между продвижением и защитой спорта. Нам нужно убрать лису, которая охраняет курятник. Он не может защитить себя сам.

В результате возникает хаос. Чистые спортсмены в недоумении и расстроены. Они видят, что происходит. Они хотят, чтобы их права были защищены, и чтобы система работала.

А сейчас получается очень интересно. Спортивное движение недовольно президентом (Крэйг Риди). Хотя МОК – это почти половина WADA. Возможно, даже больше. Получается, если они недовольны, они недовольны собой», – приводит The Guardian слова Тайгерта.

Напомним, на прошлой неделе президент WADA Крэйг Риди был переизбран на новый трехлетний срок.