Представитель Миранчука: С чего вы взяли, что Каррера не хочет видеть Алексея в «Спартаке»?
Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Спартак». Он сказал, что Алексей пока остается игроком «Локомотива», но некоторые журналисты распространяют недостоверную информацию.
«Алексей пока никуда
не переходит, он игрок «Локомотива». Также, как и его брат
Антон. Мы ведем с клубом переговоры о возможности продления
контракта обоих футболистов. Но это не означает, что Миранчуком
не интересуются другие команды, в том числе и за рубежом.
К примеру, за информацией об Алексее к нам обращались
из «Порту» и «Ромы».
Отдельно хочу
высказаться по слухам, которые тиражирует пресса. Господа журналисты,
вы пишете, что Каррера не хочет видеть в «Спартаке» Селихова
и Миранчука. С чего вы это взяли, кому это нужно? Пусть хоть
кто-нибудь выйдет и заявит: «Я слышал это от Карреры». Уверен,
таких не найдется, ведь придется отвечать за клевету в суде. Это
просто чья-то игра, попытка расшатать ситуацию, — цитирует Шпинева «Матч
ТВ».
Отметим, что Шпинев
также является представителем брата Алексея Антона Миранчука. Ранее сообщалось,
что Алексей Миранчук договорился о переходе в «Спартак», но он не нужен
главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.
Напомним,
что по информации «Советского спорта», на 21-летнего полузащитника сборной России
претендуют и другие топовые российские клубы. При этом и вариант продления
контракта с «Локомотивом» окончательно отвергать не стоит. Также есть
вероятность перехода и в европейский клуб.
Добавим,
что контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября 2017 года. Таким
образом, официально переговоры с другими клубами представители футболиста
смогут вести только после окончания чемпионата, когда до окончания срока
контракта останется полгода.
В
нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же
за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ.
Напомним,
также СМИ сообщили об интересе «Спартака» к полузащитнику «Локомотива»
Александру Самедову. А накануне красно-белые официально объявили о подписании
контракта с голкипером «Амкара» Александром Селиховым.