Представитель Миранчука: С чего вы взяли, что Каррера не хочет видеть Алексея в «Спартаке»?

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Спартак». Он сказал, что Алексей пока остается игроком «Локомотива», но некоторые журналисты распространяют недостоверную информацию.

«Алексей пока никуда не переходит, он игрок «Локомотива». Также, как и его брат Антон. Мы ведем с клубом переговоры о возможности продления контракта обоих футболистов. Но это не означает, что Миранчуком не интересуются другие команды, в том числе и за рубежом. К примеру, за информацией об Алексее к нам обращались из «Порту» и «Ромы».

Отдельно хочу высказаться по слухам, которые тиражирует пресса. Господа журналисты, вы пишете, что Каррера не хочет видеть в «Спартаке» Селихова и Миранчука. С чего вы это взяли, кому это нужно? Пусть хоть кто-нибудь выйдет и заявит: «Я слышал это от Карреры». Уверен, таких не найдется, ведь придется отвечать за клевету в суде. Это просто чья-то игра, попытка расшатать ситуацию, — цитирует Шпинева «Матч ТВ».

Отметим, что Шпинев также является представителем брата Алексея Антона Миранчука. Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук договорился о переходе в «Спартак», но он не нужен главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.

Напомним, что по информации «Советского спорта», на 21-летнего полузащитника сборной России претендуют и другие топовые российские клубы. При этом и вариант продления контракта с «Локомотивом» окончательно отвергать не стоит. Также есть вероятность перехода и в европейский клуб.

Добавим, что контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября 2017 года. Таким образом, официально переговоры с другими клубами представители футболиста смогут вести только после окончания чемпионата, когда до окончания срока контракта останется полгода.

В нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ.

Напомним, также СМИ сообщили об интересе «Спартака» к полузащитнику «Локомотива» Александру Самедову. А накануне красно-белые официально объявили о подписании контракта с голкипером «Амкара» Александром Селиховым.