Британский боксер получил кирпичом по голове и отказался от боя
Боксер полусреднего
веса из Великобритании Ахмет Паттерсон должен был провести бой
за звание чемпиона страны против Лиама Уильямса. Накануне поединка он
получил травму в уличной драке и был вынужден отказаться от участия в нем.
«Во время
пробежки заметил на своем пути группу людей. Попытался обежать них, но они
преградили мне путь. Один из мужчин взял кирпич и ударил меня в лицо, после
чего началась драка. Когда я начал защищаться, они сбежали», — приводит слова
Паттерсона Lenta.ru.
Также
сообщается, что результате происшествия
у спортсмен получил травму глаза и головы, из-за чего он не сможет биться
против Уильямса. Заменит его венгр Габор Горбикс.
29-летний Ахмет Паттерсон провел 17 поединков на профессиональном ринге и все выиграл, семь раз он побеждал нокаутом.
Ahmet Patterson has been injured in a street attack and is out of his British title challenge vs @LiamdullW on Saturday. #Boxing pic.twitter.com/nB16OVonF9— BoxingWales (@BoxingWales) 22 ноября 2016 г.