Британский боксер получил кирпичом по голове и отказался от боя

Боксер полусреднего веса из Великобритании Ахмет Паттерсон должен был провести бой за звание чемпиона страны против Лиама Уильямса. Накануне поединка он получил травму в уличной драке и был вынужден отказаться от участия в нем.

«Во время пробежки заметил на своем пути группу людей. Попытался обежать них, но они преградили мне путь. Один из мужчин взял кирпич и ударил меня в лицо, после чего началась драка. Когда я начал защищаться, они сбежали», — приводит слова Паттерсона Lenta.ru.

Также сообщается, что результате происшествия у спортсмен получил травму глаза и головы, из-за чего он не сможет биться против Уильямса. Заменит его венгр Габор Горбикс.

29-летний Ахмет Паттерсон провел 17 поединков на профессиональном ринге и все выиграл, семь раз он побеждал нокаутом.

Ahmet Patterson has been injured in a street attack and is out of his British title challenge vs @LiamdullW on Saturday. #Boxing pic.twitter.com/nB16OVonF9