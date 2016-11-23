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Бакка не сыграет с «Эмполи» из-за травмы

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

Форвард «Милана» Карлос Бакка получил травму в воскресном дерби с «Интером» и не сможет принять участие в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» 26 ноября.

Как сообщает официальный сайт «Милана», у 30-летнего колумбийца повреждено бедро, в ближайшее время он пройдет углубленное медобследование.

В этом сезоне Бакка провел в серии А 13 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.





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